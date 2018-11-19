Макрон призвал Европу к независимости

Французский президент заявил, что европейские страны должны быть сильными, чтобы противостоять угрозе со стороны крупных держав.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления в Бундестаге. "Европа и входящий в нее союз Франции и Германии обязаны внести свой вклад, чтобы не допустить погружения мира в хаос, а идти по мирному пути", - сказал глава государства.

По его словам, Европа должна быть более сильной и более независимой. Макрон подчеркнул, что Европа может не сыграть свою роль, если она не будет противостоять угрозе со стороны крупных держав и не отнесется с большей ответственностью к собственной обороне и безопасности, смирившись со второстепенной ролью на мировой арене, сообщает Газета.ру.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, подчеркнув, что странам ЕС необходимо обороняться самим, а не полагаться на помощь из-за океана. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создать общеевропейскую армию, которая стала бы "дополнением к НАТО".

Ранее глава Минфина Франции Брюно ле Мэр предложил сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. По его словам, европейским странам предстоит доказать миру, что они способны сами определять правила и защищать их.