В Госдепе оценили идею создания армии ЕС

Вашингтон выступает против любых действий, которые могут привести к ослаблению Североатлантического альянса (НАТО), заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, комментируя идею создания общеевропейской армии.

Напомним, идея, озвученная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, была ранее подвергнута критике американским президентом Дональдом Трампом, который напомнил о том, как во время Первой и Второй мировых войн "французы начали учить в Париже немецкий", пока, по версии Вашингтона, им не подоспели на помощь США. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, напротив, поддержала идею создания армии Евросоюза.

Как отметила Науэрт, Североатлантический альянс является "надёжной организацией", поддерживаемой Вашингтоном и другими государствами на протяжении многих лет, и поэтому ничего "не должно делаться в отрыве" от его действий.

"Мы не хотим ослабления НАТО", — цитирует "РИА Новости" представителя Госдепа США.