14 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Меркель поддержала создание общеевропейской армии

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выступила сегодня перед европарламентариями, поддержала идею создать общеевропейскую армию, которая стала бы "дополнением к НАТО".

По ее словам, "старые союзники ставят проверенные связи под вопрос", намекая на заявления американского президента Дональда Трампа, который уже не раз довольно жестко критиковал Североатлантический альянс и даже упоминал о гипотетической ситуации, при которой Вашингтон мог бы из него выйти.

"Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию", - подчеркнула Меркель. По ее словам, "прошли те времена, когда Европа могла положиться на других".

С идеей о создании общеевропейской армии выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Трамп же выступил с критикой, и неполиткорректно напомнил о том, как во время Первой и Второй мировых войн "французы начали учить в Париже немецкий", пока, по версии Вашингтона, им не подоспели на помощь США, сообщает "Российская газета".

Ранее Канцлер Ангела Меркель предложила создать европейский Совет безопасности. "Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения", - рассказала она.

По ее словам, "только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене". Меркель также считает, что Евросоюзу необходимо стать более самостоятельными и "взять свою судьбу в собственные руки, чтобы выжить как сообщество".

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Меркель поддержала создание общеевропейской армии

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Теги: общеевропейская армия, Ангела Меркель



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