Пекин прокомментировал идею создания общеевропейской армии

В Китае прокомментировали призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать "общеевропейскую армию" для защиты от РФ, КНР и США.

Как заявили в китайском МИДе, КНР никогда не представляла угрозы для Европы. "Европейские страны являются независимыми и суверенными государствами, они сами вправе делать свой выбор, а что касается Китая, то мы никогда не представляли никакой угрозы для Европы", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Вашингтон выступает против любых действий, которые могут привести к ослаблению Североатлантического альянса (НАТО), заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, комментируя идею создания общеевропейской армии.

Напомним, идея, озвученная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, была ранее подвергнута критике американским президентом Дональдом Трампом, который напомнил о том, как во время Первой и Второй мировых войн "французы начали учить в Париже немецкий", пока, по версии Вашингтона, им не подоспели на помощь США. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, напротив, поддержала идею создания армии Евросоюза.