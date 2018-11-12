12 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Французский министр призвал сделать Европу империей

Глава минфина Франции Брюно ле Мэр предложил сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, европейским странам предстоит доказать миру, что они способны сами определять правила и защищать их.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, подчеркнув, что странам ЕС необходимо обороняться самим, а не полагаться на помощь из-за океана.

Сам Брюно ле Мэр выступает за создание в Брюсселе генерального штаба будущих вооружённых сил Европейского союза. Он неоднократно призывал Европейский союз остановить свое расширение и сосредоточиться на укреплении европейских институтов после принятия в организацию стран Западных Балкан. На парламентские выборы в июне 2017 года пошел в качестве кандидата от президентской партии "Вперед, Республика!".

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Французский министр призвал сделать Европу империей

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Теги: европа, империя, брюно ле мэр



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