Французский министр призвал сделать Европу империей

Глава минфина Франции Брюно ле Мэр предложил сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, европейским странам предстоит доказать миру, что они способны сами определять правила и защищать их.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, подчеркнув, что странам ЕС необходимо обороняться самим, а не полагаться на помощь из-за океана.

Сам Брюно ле Мэр выступает за создание в Брюсселе генерального штаба будущих вооружённых сил Европейского союза. Он неоднократно призывал Европейский союз остановить свое расширение и сосредоточиться на укреплении европейских институтов после принятия в организацию стран Западных Балкан. На парламентские выборы в июне 2017 года пошел в качестве кандидата от президентской партии "Вперед, Республика!".