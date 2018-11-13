13 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Ростуризм призвал россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии

В штате Калифорния в США продолжаются лесные пожары. Затруднено автомобильное движение, зарыты отрезки дорог на нескольких автотрассах штата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростуризма.

Российским туристам, самостоятельно путешествующим по США, советуют следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.

Президент США объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия.

По последним данным, жертвами лесных пожаров уже стали 44 человека. В настоящее время площадь возгорания выросла до 36 тысяч гектаров, огонь уничтожил почти семь тысяч построек. Около 250 тысяч человек покинули свои жилища.

В конце 2017 года Калифорнию также охватили страшные пожары. Было эвакуировано более 200 тыс. человек, на борьбу со стихией направили более 2,5 тыс. пожарных.

Пожар бушевал в Лос-Анджелесе на площади 50 кв. км., в том числе и в пределах города. Несколько сотен школ и учебных заведений были закрыты.

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Ростуризм призвал россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии

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Теги: калифорния, лесные пожары, ростуризм



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