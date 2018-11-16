16 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести резко возросло

В Калифорнии от природных пожаров погибли уже 66 человек.

При этом резко возросло число пропавших без вести - с 297 в среду до 631 человека на сегодняшний день, передает ТАСС. Огнем уничтожено более 11 тысяч зданий.

Напомним, президент США объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия. Сообщалось, что около 250 тысяч человек покинули свои жилища.

Ранее огонь уничтожил около тысячи домов в городе Парадайс. Власти объявили о полной эвакуации населения города – там проживает 27 тысяч жителей.

Ростуризм призвал россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии.

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Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести резко возросло

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Теги: лесные пожары, калифорния



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