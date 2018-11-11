Чарли Шин заявил о пропаже своих родителей в Малибу во время лесных пожаров

Американский актер Чарли Шин сообщил о пропаже своих родителей во время эвакуации в Малибу в Калифорнии из-за лесных пожаров.

В пятницу в городе-курорте была объявлена эвакуация. Шин написал в твиттере, что не может дозвониться до родителей "при этих ужасающих обстоятельствах".

Позднее телеканал Fox 11 передал, что отца актера удалось обнаружить на пляже Zuma Beach. Мужчина сказал, что с ними все в порядке.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров. Всего свои дома пришлось покинуть 157 тыс. жителей штата. Погибли уже 25 человек.

Ранее огонь уничтожил около тысячи домов в городе Парадайс. Власти объявили о полной эвакуации населения города – там проживает 27 тысяч жителей.