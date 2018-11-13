Ямальское управление МЧС возглавил спасатель из Ульяновска

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Приволжский ФО Уральский ФО

Ямальское управление МЧС возглавил спасатель из Ульяновска

Назначен и.о. главы ямальского управления МЧС, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ямальских спасателей Иван Скиданов.

Должность получил полковник Михаил Осокин. Сегодня у него первый рабочий день. Он родился 13 июня 1974 г. в Сызрани. В 1996 г. закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Хмельницкого. С 2010 г. до перевода на Ямал – первый заместитель начальника управления МЧС по Ульяновской области.

Напомним, предшественник Осокина, Аркадий Бессонов, ушел с поста по собственному желанию, на пенсию.

Михаил Осокин(2018)|Фото: 73.mchs.gov.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямальское управление МЧС возглавил спасатель из Ульяновска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ГУ МЧС по ЯНАО, Михаил Осокин, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2018 10:09 Мск Главный спасатель Ямала ушел на пенсию
Ранее 30.04.2008 11:56 Мск Шойгу назначил нового начальника МЧС по ЯНАО

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети