Ямальское управление МЧС возглавил спасатель из Ульяновска

Назначен и.о. главы ямальского управления МЧС, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ямальских спасателей Иван Скиданов.

Должность получил полковник Михаил Осокин. Сегодня у него первый рабочий день. Он родился 13 июня 1974 г. в Сызрани. В 1996 г. закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Хмельницкого. С 2010 г. до перевода на Ямал – первый заместитель начальника управления МЧС по Ульяновской области.

Напомним, предшественник Осокина, Аркадий Бессонов, ушел с поста по собственному желанию, на пенсию.