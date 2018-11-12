12 Ноября 2018
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Олег Кононов официально возглавил московский "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале".

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. При этом цели остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов(2018)|Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Олег Кононов

Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо покидает команду.

Напомним, в октябре столичный клуб официально объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры. Ранее сообщалось, что Кононов уже сформировал свой тренерский штаб для работы в "Спартаке".

Массимо Каррера(2018)|Фото: Накануне.RU

Массимо Каррера

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Олег Кононов официально возглавил московский "Спартак"

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Теги: Кононов, Спартак, тренер, назначение



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