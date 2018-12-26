Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может снова поработать в России

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может вернуться в Россию и возглавить "Оренбург".

Напомним, итальянец, выигравший с "красно-белыми" чемпионат страны, был отправлен в отставку в октябре этого года. Ему на смену пришел Олег Кононов. Каррера вернулся в Италию и в настоящий момент сидит без работы.

Как утверждает "Чемпионат", его приход в "Оренбург" возможен в том случае, если за трансферы клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Обоих сейчас активно "сватают" туда. Сообщается, что в случае назначения на пост главного тренера "Оренбурга" Каррера будет получать 1 млн евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба – "Газпромдобыча Оренбург".

Массимо Каррера

Добавим, пока что главным тренером "Оренбурга" является Владимир Федотов.

Напомним, ранее стало известно об интересе московского "Спартака" к игроку софийского ЦСКА и сборной Болгарии Кирилу Десподову.