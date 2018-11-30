Кононов: происшествие с Глушаковым сказалось на игре "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал инцидент с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Напомним, на Глушакова во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" пытался напасть болельщик. Все случилось на 70-й минуте: некий фанат выскочил с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к капитану. Его задержали футболисты "Спартака", после чего стюарды увели в подтрибунное помещение. Что касается самой игры, то московский клуб уступил со счетом 1:2.

По словам Олега Кононова, подобные провокации могут произойти с другими футболистами, работниками или тренерами. Он добавил, что Глушаков остается капитаном из-за доверия: игроки верят ему и хотят, чтобы именно Денис был связующим звеном между командой и руководством клуба.

По мнению специалиста, происшествие сказалось на игре: после него "Спартак" пропустил голы, хотя до этого ввел в счете. Сам Денис Глушаков пока подробно не прокомментировал инцидент, пишет Infox.ru.

Напомним, при прежнем главном тренере "красно-белых" Массимо Каррере Глушаков был отстранен от работы с основным составом и отправлен в дубль. С приходом Кононова футболист сразу вернулся в основу.