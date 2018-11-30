30 Ноября 2018
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На капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова во время матча пытался напасть болельщик

На капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" пытался напасть болельщик.

Инцидент случился на 70-й минуте: некий фанат выскочил с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к Глушакову. Его задержали футболисты "Спартака", после чего стюарды увели в подтрибунное помещение.

Как пишет Р-Спорт, до суда болельщик будет находиться в отделе внутренних дел. Сам суд ожидается в пятницу 30 ноября. Полицейскими в отношении фаната возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит до 15 суток ареста и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Что касается самой игры, то "Спартак" уступил со счетом 1:2.

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На капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова во время матча пытался напасть болельщик

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Теги: Глушаков, Спартак, болельщик, нападение



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