12 Ноября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми суд обязал выплатить компенсацию морального вреда отравившимся лицеистам

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил три исковых заявления от краевого Роспотребнадзора. Заявления были направлены в суд в связи с отравлением учеников пермского лицея №9, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ученики начальных классов пермского лицея №9 заболели в мае 2018 года. По данным администрации Перми,за медицинской помощью обратились девять учеников из разных классов. Как выяснилось после проверки, причина отравления – нарушения технологии приготовления блюд и хранения готовой продукции на пищеблоке лицея.

Сразу после случившегося администрация лицея расторгла договор с поставщиком питания "Магия вкуса". Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны "Магия вкуса" переданы в судебные органы региональным управлением Роспотребнадзора.

8 ноября суд вынес решение, согласно которому сумма морального вреда составила от 20 до 25 тыс. на пострадавшего. Позже судом будут рассмотрены еще три исковых заявления в интересах пострадавших от инфицирования сальмонеллезом.

Напомним, директора лицея привлекли к дисциплинарной ответственности.

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В Перми суд обязал выплатить компенсацию морального вреда отравившимся лицеистам

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Теги: лицей №9, отравление, дети, сальмонеллез, Магия вкуса, суд, решение, компенсация



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