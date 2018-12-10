Все отравившиеся пермские лицеисты получат денежную компенсацию

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил шесть исков от краевого Роспотребнадзора в отношении компании "Магия вкуса", по вине которой летом отравились девять младшеклассников пермского лицея №9, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

С компании взыскали от 20 до 25 тыс. морального вреда на каждого пострадавшего. Отметим, что ранее аналогичные иски были удовлетворены для защиты прав еще троих учеников, пострадавших от заболевания сальмонеллезом.

Напомним, ученики начальных классов пермского лицея №9 заболели в мае 2018 года. По данным администрации Перми, за медицинской помощью обратились девять учеников из разных классов. Как выяснилось после проверки, причина отравления – нарушения технологии приготовления блюд и хранения готовой продукции на пищеблоке лицея.

Сразу после случившегося администрация лицея расторгла договор с поставщиком питания "Магия вкуса". Роспотребнадзор подал на компанию в суд. Директора лицея привлекли к дисциплинарной ответственности.