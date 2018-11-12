12 Ноября 2018
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Правительство заложило дополнительные 15 млрд на субсидии региональным авиакомпаниям

Субсидирование региональных авиаперевозок в ближайшие три года будет увеличено на 15 млрд руб. Поправки в федеральный бюджет внесло Правительство. Речь идет о перелетах, осуществляемых без остановки в Москве. Ранее о создании такой авиакомпании заявили госбанки ВТБ и "Сбербанк".
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Всего в 2019-2021 гг. региональные авиакомпании получат 24,9 млрд руб. субсидий. В Минтрансе поправки объявили мерами по исполнению "майского указа" президента в части модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщает "Коммерсант".

Бюджетные средства в 2018 г. получают 22 авиакомпании, которые выполняют рейсы, минуя Московский авиаузел. По мнению источников отрасли, увеличение субсидий позволит расширить маршрутную сеть.

Как сообщало Накануне.RU, о создании новой региональной авиакомпании ранее заявили главы ВТБ и "Сбербанка". Позднее руководители банков сообщили, что речь может идти об объединении нескольких уже работающих авиакомпаний. Эксперты агентства указывали на то, что полеты мимо Москвы являются убыточными и новая авиакомпания сможет работать только за счет значительных субсидий.

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Правительство заложило дополнительные 15 млрд на субсидии региональным авиакомпаниям

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Теги: региональные авиакомпании, авиакомпании, Правительство, бюджет РФ



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