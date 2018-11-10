11 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Штаты не планируют размещать РСМД в Европе

США не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные договором о РСМД, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Вместе с тем он отметил, что Штаты проводят "консультации с союзниками" по этому вопросу и надеются выработать общую позицию.

Как сообщало Накануне.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о желании выйти из договора, президент России Владимир Путин пообещал ответ в случае поставок американских ракет в Европу.

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Штаты не планируют размещать РСМД в Европе

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Теги: РСМД, Джон Болтон, ракеты в Европе



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