Сбербанк банкротит СибНАЦ из-за многомиллионных долгов

В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск о банкротстве Сибирского научно-аналитического центра, возглавляемого Анатолием Брехунцовым. заявителем выступил Сбербанк, а также филиал пермского отделения банка, передает корреспондент Накануне.RU.

Кредитная организация заявила о долге "СибНАЦа" в размере 14,5 млн руб. Материалы дела еще не приняты к производству.

Научный центр занимается вопросами стратегического развития Западно-Сибирского региона в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Отметим, что в декабре этого года о долгах "СибНАЦа" заявил департамент имущественных отношений Тюменской области, арбитражный суд постановил выдать судебный приказ на взыскание задолженности в размере 350 тыс. руб. и неустойки в 27,9 тыс. руб.