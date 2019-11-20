Требование УФНС 46 миллионов от банкротящегося "Сибирского научно-аналитического центра" включено в реестр

Многомиллионные требования тюменских налоговиков, которые они предъявили к "Сибирскому научно-аналитическому центру" в рамках процедуры банкротства, включены в реестр, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, УФНС России по Тюменской области просило включить в состав третьей очереди реестра требований кредиторов требование по обязательным платежам в размере 46,3 млн руб. Из них более 32 млн руб. – основной долг, еще 8,2 млн руб. – пени, 5,9 млн руб. – штраф.

18 ноября судья удовлетворил требование налоговой и включил во вторую очередь требование 25,9 млн руб. В третью очередь включены претензии на сумму в 20,5 млн руб., в том числе основной долг в размере 6,2 млн руб., пени в 8,3 млн руб., штраф в 6 млн руб.