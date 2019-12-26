Тюменский банкрот "СибНАЦ" продает и автомобили и снегоходы, чтобы частично погасить долг

Стоимость транспортных средств, принадлежащих "Сибирскому научно-аналитическому центр" ("СибНАЦ"), признанному банкротом, оценили в 19,8 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об оценке имущества опубликована на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Всего планируется продать 37 транспортных единиц, чтобы частично погасить долги "СибНАЦ". Самым дорогим активом стал транспортер с буровой установкой, оцененный в 2,9 млн руб. Также на продажу выставлен автомобиль Mersedes-Benz VIANO - более чем за 1 млн руб., снегоходы "Буран" за 160 тыс. руб. и другая техника.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии", опубликованном на портале "Федресурс".

Чтобы рассчитаться с долгами "СибНАЦ" даже продал награды "За заслуги в развитии геологической разведки". Всего было продано 19 медалей. Общая цена лота – 58,9 тыс. руб., покупатель – тюменская лаборатория новых технологий в нефтяной геологии "Петрограф".