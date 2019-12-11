Озвучена рыночная стоимость имущества признанного банкротом тюменского "СибНАЦа"

Опубликован отчет о рыночной стоимости имущества тюменского "Сибирского научно-аналитического центра", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб., ранее его имущество оценили в 1,4 млрд руб.

Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии", опубликованном на портале "Федресурс".