Тюменский банкрот "СибНАЦ" продал награды за геологоразведку, чтобы рассчитаться с долгами

В Тюмени "Сибирский научно-аналитический центр", признанный банкротом, продал награды, чтобы рассчитаться с долгами. Речь про медали "За заслуги в развитии геологической разведки", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение об этом опубликовано в карточке предприятия на портале "Федресурс". Всего продано 19 таких медалей. Общая цена лота – 58,9 тыс. руб., покупатель – тюменская лаборатория новых технологий в нефтяной геологии "Петрограф".

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.

В декабре опубликована рыночная стоимость имущества предприятия. Административное здание по адресу 30 лет Победы, 64 площадью 17 тыс. "квадратов" стоит 680,4 млн руб., нежилые помещения в доме №46 по Пермякова площадью 4,3 тыс. кв. м – 185 млн руб., различные наружные сети – 19,4 млн руб., три земельных участка 98,3 млн руб. То есть общая стоимость всего имущества центра – 983 млн руб., говорится в отчете ООО "Экспертные технологии", опубликованном на портале "Федресурс".