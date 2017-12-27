Зоозащитники обратились в МВД из-за эксперимента Рогозина над таксой

Активисты "Альянса защитников животных" обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву из-за эксперимента вице-премьера Правительства Дмитрия Рогозина по "утоплению" таксы. Вчера обращение зоозащитников было направлено начальнику управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Животное не могло осознавать намерений окружающих его людей, поэтому восприняло происходящее как попытку насильственного лишения жизни. На видеозаписях, распространяемых в СМИ, отчетливо видно, как собака отчаянно сопротивляется, испытывает сильнейший стресс и сопряженные с ним страдания", - сказано в обращении председателя правления "Альянса защитников животных" Юрия Корецких, которое 21 декабря было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Зоозащитники утверждают, что эти действия причинили страдания животному и подпадают под статью 245 Уголовного кодекса. "Просим вас принять меры по расследованию данного инцидента и наказанию виновных в страданиях животного лиц", - написали общественники.

Вчера из главного управления МВД по Москве пришло уведомление о направлении обращения начальнику управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы.

Напомним, на прошлой неделе Рогозин показал президенту Сербии новейшую российскую разработку - кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Чтобы наглядно продемонстрировать технологию, ученые "утопили" таксу в резервуаре с этой жидкостью. В ролике показано, как сотрудники лаборатории в присутствии Рогозина и Вучича силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Там такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. После этого она успокоилась, начала дышать и вести себя вполне естественно. Через некоторое время пса вынули из резервуара, собака была жива, но долго кашляла.

"Все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы. По традиции, их всех потом разбирают по домам семьи ученых", - прокомментировал Дмитрий Рогозин критику эксперимента в Facebook.

В комментариях к посту вице-премьер отметил, что в дальнейшем к подобным экспериментам будет привлекаться "еще более сложный организм".

"Все делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ "Курск", больше не было", - отметил вице-премьер.

Напомним, что буквально за неделю до скандального эксперимента Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении уголовного наказания для живодеров. Отныне "жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий" будет караться реальным наказанием. Максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.