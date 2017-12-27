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экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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Новости
27.12.2017 10:55 Мск (12:55 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Зоозащитники обратились в МВД из-за эксперимента Рогозина над таксой
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Рогозин, такса (2017) | Фото: fishki.net

Активисты "Альянса защитников животных" обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву из-за эксперимента вице-премьера Правительства Дмитрия Рогозина по "утоплению" таксы. Вчера обращение зоозащитников было направлено начальнику управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Животное не могло осознавать намерений окружающих его людей, поэтому восприняло происходящее как попытку насильственного лишения жизни. На видеозаписях, распространяемых в СМИ, отчетливо видно, как собака отчаянно сопротивляется, испытывает сильнейший стресс и сопряженные с ним страдания", - сказано в обращении председателя правления "Альянса защитников животных" Юрия Корецких, которое 21 декабря было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Зоозащитники утверждают, что эти действия причинили страдания животному и подпадают под статью 245 Уголовного кодекса. "Просим вас принять меры по расследованию данного инцидента и наказанию виновных в страданиях животного лиц", - написали общественники.

Вчера из главного управления МВД по Москве пришло уведомление о направлении обращения начальнику управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы.

Рогозин, такса(2017)|Фото: fishki.net

Напомним, на прошлой неделе Рогозин показал президенту Сербии новейшую российскую разработку - кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Чтобы наглядно продемонстрировать технологию, ученые "утопили" таксу в резервуаре с этой жидкостью. В ролике показано, как сотрудники лаборатории в присутствии Рогозина и Вучича силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Там такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. После этого она успокоилась, начала дышать и вести себя вполне естественно. Через некоторое время пса вынули из резервуара, собака была жива, но долго кашляла.

"Все собаки, прошедшие эксперимент, живы и здоровы. По традиции, их всех потом разбирают по домам семьи ученых", - прокомментировал Дмитрий Рогозин критику эксперимента в Facebook.

В комментариях к посту вице-премьер отметил, что в дальнейшем к подобным экспериментам будет привлекаться "еще более сложный организм".

"Все делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ "Курск", больше не было", - отметил вице-премьер.

Напомним, что буквально за неделю до скандального эксперимента Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении уголовного наказания для живодеров. Отныне "жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий" будет караться реальным наказанием. Максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.

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27.12.2017 10:55 Мск | Москва | Анна Смирнова
12:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: ГђГ Г­ГҐГҐ 21.12.2017 14:12 Мск
Рогозин ответил на критику его эксперимента с "утоплением" таксы








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Зоозащитники обратились в МВД из-за эксперимента Рогозина над таксой
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