Рогозин извинился за видео с "утопленной" в 2017 году таксой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично извинился за инцидент с таксой в 2017 году. Напомним, видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной собаки попали в телеэфир, вызвав большой резонанс.

По словам Рогозина, профессионалы регулярно работают с животными, однако на широкую публику такие испытания все же показывать не стоит.

Глава Роскосмоса добавил, что такса Никола жива и чувствует себя хорошо, за ним регулярно ухаживают и кормят, передает Regnum.

Напомним, в декабре 2017 года Рогозин показал президенту Сербии новейшую российскую разработку - кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Чтобы наглядно продемонстрировать технологию, ученые "утопили" таксу в резервуаре с этой жидкостью.

В ролике показано, как сотрудники лаборатории в присутствии Рогозина и Вучича силой засунули живую собаку в наполненный жидкостью цилиндрический аквариум. Там такса долго брыкалась, пока ее легкие не заполнились раствором. После этого она успокоилась, начала дышать и вести себя вполне естественно. Через некоторое время пса вынули из резервуара, собака была жива, но долго кашляла.

После общественного осуждения эксперимента активисты "Альянса защитников животных" обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой наказать виновных в страданиях животного.