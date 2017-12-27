Россия сократит число аэродромов, доступных для самолетов-наблюдателей США

Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе.

Этот шаг является зеркальным ответом на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

В августе в американских СМИ бурно обсуждался полет российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями. Позже стало известно, что полет был согласован с США в рамках договора по открытому небу.