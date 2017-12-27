Свердловские следователи возбудили уголовное дело по поручению Бастрыкина: Уралец скончался, не дождавшись "скорой помощи"

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по поручению главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина. Дело возбуждено о возможной халатности медицинских работников после того, как свердловчанин скончался, так и не дождавшись "скорой помощи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках возбуждённого уголовного дела следователи проверяют инцидент, произошедший в минувшие выходные в одном из общежитий города Березовского. В частности, проверяется информация о том, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него "скорую помощь". Но, как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. Впоследствии он скончался.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела поручено выяснить не только причину смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия или бездействие диспетчера и работников станции Скорой медицинской помощи при получении сообщения об обнаружении неустановленного мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области", - подчеркнули в управлении.