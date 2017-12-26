Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти свердловчанина, не дождавшегося "скорой помощи"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в результате несвоевременного оказания медицинской помощи в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Свердловской области незамедлительно возбудить уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в минувшие выходные в одном из общежитий города Березовского. В частности, сообщалось, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него бригаду "скорой помощи". Но, как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. В итоге потерпевший скончался", - сообщила Петренко.

Бастрыкин поручил выяснить не только причину смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия или бездействие диспетчера и работников станции Скорой медицинской помощи при получении сообщения об умирающем мужчине.