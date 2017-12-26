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26.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Новости
26.12.2017 16:10 Мск (18:10 Екб)
общество | В России
Совет Федерации отказался запрещать притравочные станции
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притравочная станция &quot;Новоселки&quot; в Санкт-Петербурге (2017) | Фото: ridgeback-hunter.ru

Сегодня Совет Федерации отклонил предложенный Госдумой законопроект о запрете контактных притравочных станций, на которых охотничьих собак дрессируют с использованием диких животных. В Верхней палате парламента сочли инициативу опасной для охотничьей отрасли, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В силу того, что сенаторы указали на недоработанность документа принято решение его отклонить с созданием согласительной комиссии. Работа над законом будет продолжена с учетом позиций всех заинтересованных сторон", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совфеда.

Против законопроекта проголосовали 78 сенаторов, за — 43, еще 22 воздержались.

Напомним, что 21 декабря законопроект о запрете притравки был принят в Госдуме в окончательном чтении. Решение сенаторов прокомментировал председатель нижней палаты парламента, один из авторов инициативы Вячеслав Володин.

"Мы последовательно работаем над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодерства и воспитания гуманного отношения к животным. У нас в этом вопросе есть поддержка президента. Позиция, которую мы проводим – последовательна. Мы активно ее обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Ситуация, при которой поощряется живодерство, – для нас неприемлема. Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации - у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций. У нас есть возможность обсудить разногласия в рамках согласительной комиссии. Мы воспользуемся этой возможностью, а затем – вынесем это на обсуждение Государственной думы", - заявил Вячеслав Володин.

притравочные станции(2017)|Фото: vk.com/azj_moscow

Отметим, что внесенный в начале декабря законопроект о запрете притравки авторы законопроекта планировали принять в окончательном чтении до конца года. Но, как оказалось, убеждения депутатов и сенаторов не совпали.

Вчера комитет по конституционному законодательству Совфеда направил заключение профильному комитету, где указал, что принятый Госдумой закон "затрагивает права коренных малочисленных народов Севера в отрасли традиционного природопользования". Также сенаторы обратили внимание на то, что вопросы охраны окружающей среды являются предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ, чего не учли авторы законопроекта. Кроме того, комитету не хватило данных о "предмете регулирования" федерального закона.

"Федеральный закон не уточняет, какие именно животные являются объектом его воздействия. Пояснительная записка к Федеральному закону не содержит статистических данных, свидетельствующих о массовой травмируемости дрессируемых животных (домашних животных)", - сказано в заключении комитета. Между тем, комитет по конституционному законодательству Совфеда не нашел препятствий для одобрения закона Верхней палатой.

притравочные станции(2017)|Фото: vk.com/azj_moscow

Против поправок выступают в 60 регионах страны, рассказал зампред профильного комитета СФ Владимир Лебедев, подготовивший отрицательный отзыв на закон. По его словам, прежде чем вести собаку на охоту, она должна "понюхать кровь животного".

"Вы все тысячелетнее охотничье собаководство ставите на грань гибели",— заявил он на вчерашнем заседании комитета.

Еще один противник запрета притравки - сенатор Сергей Лисовский привел опыт Европы: в Великобритании, по его словам, запрет охоты на лиц привел к потере 200 тыс. рабочих мест.

притравочные станции, Бурматов(2017)|Фото: vk.com/azj_moscow

Узнав о настроениях отдельных сенаторов, зоозащитники вышли с пикетом к зданию Верхней палаты парламента. Вчера зампред депутат Госдумы Владимир Бурматов обрадовал их положительным решением комитета профильного комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и рекомендацией одобрить законопроект на заседании Совфеда, сегодня же противники новаций оказались в большинстве.

Напомним, сегодня в России действуют испытательно-тренировочные станции, которые предоставляют услуги по дрессировке собак с использованием диких животных, содержащихся в неволе. В процессе таких тренировок дикие животные получают серьезные травмы, увечья и зачастую погибают. Для того, чтобы крупный хищник не нанес травм собаке при тренировке, животных калечат (вырывают когти, зубы), морят голодом. Авторы поправок в закон об охоте предложили перевести дрессировку охотничьих собак и ловчих птиц на более гуманную систему, исключающую физический контакт между животными, установить требования к вольерам, в которых содержатся дикие животные, и к организациям, оказывающих подобные услуги.

Другие новости по темам: животные, жестокое обращение с животными, законопроект, госдума, издевательство, контактный зоопарк, живодер, притравочные станции
26.12.2017 16:10 Мск | Москва | Анна Смирнова
18:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: ГђГ Г­ГҐГҐ 15.12.2017 15:47 Мск
"Цирковой медведь выходит на пенсию и попадает на растерзание": Госдума приняла законопроект о запрете контактной притравки

ГђГ Г­ГҐГҐ 14.12.2017 14:06 Мск
"Животным вырывают когти и зубы, морят голодом": Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактных притравочных станций

ГђГ Г­ГҐГҐ 06.12.2017 12:05 Мск
Госдума может запретить притравочные станции до конца этого года








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Совет Федерации отказался запрещать притравочные станции
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