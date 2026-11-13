В Минфине захотели удерживать 13% с процентов по вкладам

Министерство финансов России захотело скорректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов.

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Предложение министерства изложено в поправках к законопроекту о введении прогрессивной шкалы для процентов по вкладам. Согласно ему, с 1 января 2027 г. банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее стало известно, что, по оценке ВТБ, объём средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года превысит 11 трлн руб. За девять месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств населения в банках.