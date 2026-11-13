Песков: РФ готова вести диалог с европейцами, если у них есть уполномоченный

Если у европейцев есть уполномоченный вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, то Москва готова к нему, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если действительно у европейцев есть кто-то, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание, то, конечно, мы будем готовы с ними разговаривать", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков не стал комментировать сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон или глава Евродипломатии Кая Каллас якобы могут представить Европу на переговорах с Россией. Он отметил, что каждый час появляются такие сообщения, в которых называются разные кандидатуры.

Напомним, на переговорах в Абу-Даби российская делегация подняла вопрос об устройстве европейской безопасности, отказавшись при этом от встречи с европейскими представителями. Ситуация подчеркнула необходимость решения вопроса о том, кто именно должен представлять Европу на возможных переговорах.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, подводя итоги трех дней дипломатических контактов в Абу-Даби, Москве и Дублине, сообщил, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию будет расширен за счет представителей ЕС.