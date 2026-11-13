Bild: Россия требует вывести Финляндию из НАТО

По данным немецкой газеты Bild, Россия выдвинула ряд жестких условий для мирного урегулирования военного конфликта. Среди них вывод Финляндии из НАТО, отказ альянса от размещения военных баз в республиках Прибалтики, а также демилитаризация украинских портов. Украина должна получить нейтральный статус, при этом Москва не возражает против ее вступления в ЕС (который сам не спешит принимать Украину).

Также сообщается, что Москва предлагает Молдавии стать федеративной республикой с автономией Гагаузии и включением Приднестровья, при условии возможности референдумов о независимости регионов в случае вступления страны в ЕС. Взамен Россия готова вывести своих миротворцев из Приднестровья и убрать ядерное оружие и ракеты средней дальности с территории Белоруссии.

Эти условия будто бы обсуждались на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября и были доведены до европейских представителей. Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что стороны договорились о привлечении ЕС к следующему раунду переговоров, подчеркнув необходимость гарантий безопасности для Украины. Россия тоже не против учета интереса сторон, только всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об этих требованиях, заявив, что ему о них неизвестно. Но в то же время повторил, что необходимо юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток.