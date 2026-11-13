Прокуратура Перми настаивает на увольнении худрука пермского муниципального театра "У Моста"

Прокуратура Перми вышла с иском об увольнении художественного руководителя пермского муниципального театра "У Моста" Сергея Федотова. Иск подан в Ленинский районный суд, сообщает "Новый компаньон".

Надзорное ведомство усмотрело в действиях Сергея Федотова принципы конфликта интересов: будучи руководителем театра, он постоянно выступал в качестве постановщика спектаклей, причём не только как режиссёр, но и как художник, автор музыкального оформления и в других творческих ипостасях. Прокуратура настаивает на увольнении худрука с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Сроки рассмотрения дела пока неизвестны.