Эстония даст Украине €6,5 миллиона

Эстония даст Украине €6,5 млн. Речь идёт о дополнительной помощи этой стране.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну, €4,5 млн Таллин направит на поставку Киеву железнодорожных локомотивов. Ещё €2 млн выделят по программе SPUR 2.0, "которая способствует восстановлению и реконструкции Украины", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур уходит в отставку на фоне громкого скандала с закупками вооружения для Украины. Политик решил сложить полномочия, чтобы взять на себя ответственность за ошибки, выявленные в работе Центра оборонных инвестиций.

Суть претензий состоит в выплате €70 млн аванса индийской фирме Datasel S.R.L. за боеприпасы, которые так и не дошли до адресата. Хотя Певкур заявил, что не вникал в подробности контрактов, считая это прерогативой профильных специалистов, выводы госконтроля поставили под удар его репутацию. И он как руководитель должен иметь мужество ответить за последствия, признал Певкур.