В ОП РФ обсуждали, что делать с олимпиадниками, которых стало слишком много

Вузы обсуждают возможность введения квот для победителей олимпиад, чтобы сохранить бюджетные места для абитуриентов по результатам ЕГЭ. Проблема резко обострилась в этом году, когда в ведущих вузах Москвы и Петербурга олимпиадники заняли почти все бесплатные места на популярных направлениях, а в ряде случаев полностью выбрали бюджетные места, сделав невозможным поступление туда по результатам ЕГЭ. Вопрос обсуждался в Общественной палате РФ.

Среди основных предложения по решению проблемы озвучены следующие: выделить четко зафиксированную долю мест (например, до 10-15%) для олимпиадников, чтобы гарантировать поступление абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ. Ибо сейчас теряется сам смысл ЕГЭ. Также предложено ужесточить требования к льготам: например, ограничить срок действия олимпиадных преимуществ до двух лет вместо четырех. Кроме того, все сошлись во мнении, что нужно ужесточить правила участия и предоставление права на зачисление без экзаменов только победителям перечневых олимпиад.

Эксперты и представители вузов выступили за усиление роли внутренних экзаменов, то есть следует перенести акцент на вузовские испытания для комплексной оценки способностей абитуриента. Еще предложение: расширить список обязательных предметов на ЕГЭ и ввести дополнительные баллы за сдачу четвертого предмета.

Со своей стороны, власти тоже признают проблему.