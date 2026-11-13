Жителей Тюменской области предупредили о запуске БПЛА

Администрация Уватского округа сообщила, что 13 ноября 2026 года запланированы полёты беспилотного летательного аппарата в районе села Батово Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Уватского округа.

В ходе выполнения работ дрон может пролетать над территорией Уватского округа. Полёты связаны с плановым обследованием объектов нефтепромысловой инфраструктуры АО "НК "Конданефть"", в том числе нефтепроводов, газопровода и производственных объектов.

Жителей просят учитывать эту информацию и сохранять спокойствие. Появление беспилотника может быть связано с проведением указанных плановых работ.