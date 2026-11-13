Парад планет 14 ноября: где и как увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер

Утром 14 ноября в небе выстроятся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер - можно увидеть без телескопа, для Меркурия пригодится бинокль. Лучшее время - за час до восхода Солнца (в Москве около 7 утра). Смотреть нужно на восток и юго‑восток, выбрав место с открытым горизонтом.

Венера будет самой яркой, Юпитер заметят по сиянию, Марс - по красноватому оттенку, а Меркурий - самый сложный для поиска: он поднимется невысоко и быстро исчезнет в рассветной дымке. При использовании оптики прекращайте наблюдения до восхода Солнца.

Из‑за разной скорости движения планет их выравнивание видно в ноябре; в следующие дни найти Меркурий станет проще.