В Прикамье три девочки-подростка разгромили часовню

В Прикамье трое подростков могут стать подозреваемыми в деле об оскорблении чувств верующих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

"В вечернее время 7 ноября 2026 года, трое несовершеннолетних совершили противоправные действия в часовне "Казанской Божией Матери", расположенной в районе Заболотной в Кудымкаре. Следователем территориального следственного отдела будет дана принципиальная оценка всем доводам, приведенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В соцсетях экс-депутат заксобрания Прикамья Алексей Петров рассказал, что три несовершеннолетние девочки разгромили часовню в Кудымкарском районе и украли из нее пожертвования.

В МВД Прикамья сообщили, что заявлений по данному факту не поступало. О произошедшем полицейские узнали из соцсетей. Личности девочек установили. Сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу, позже на их родителей составят административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.