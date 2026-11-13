15 Ноября 2026
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Образование Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко рассказал кадетам президентского училища, побывавшим по его приглашению в ЗСК, о работе кубанского парламента

Кубанский парламент посетили кадеты Краснодарского президентского кадетского училища вместе с его начальником Геннадием Барковским. 

Встретил ребят председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, который ранее, посещая образовательное учреждение, пригласил его воспитанников посетить представительный и законодательный орган государственной власти региона.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер ЗСК поприветствовал кадетов от имени депутатского корпуса и провел для них ознакомительную экскурсию.

Юрий Бурлачко напомнил молодым людям, что здание на улице Красной, 3 первоначально было построено в 1896 году для окружного суда. В разные годы в нем располагались госучреждения, а с 1994 года его занимает Законодательное Собрание. Вместе с одним из красивейших фонтанов Краснодара здание ЗСК входит в комплекс основных достопримечательностей города и является памятником истории и архитектуры Кубани.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юные кадеты осмотрели рабочие места депутатов в большом зале заседаний, где проходят сессии ЗСК и принимаются важные для края решения.

Юрий Бурлачко рассказал кадетам о структуре Законодательного Собрания, депутатах Государственной Думы, избранных от Краснодарского края, сенаторе Совета Федерации от ЗСК, своих коллегах из Совета молодых депутатов, рабочих буднях парламентариев. Руководитель ЗСК также представил информацию ребятам о том, как проходят сессии Законодательного Собрания, как долго они длятся, как голосуют народные избранники.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

А в большом зале заседаний ребятам даже дали возможность самим проголосовать по ряду вопросов.

«Вы – будущая элита, фундамент офицерского корпуса и кадрового резерва государственной службы. Учитесь прилежно, постигайте науки, чтобы в будущем стать достойными гражданами страны, ее защитниками. А мы, депутаты, всегда готовы поддерживать с вами открытый диалог и оказать всестороннюю помощь и поддержку. Во многом от вас зависит наше будущее», – напутствовал ребят Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко в ходе посещения кадетами ЗСК вручил Геннадию Барковскому сувенир для музея Краснодарского президентского кадетского училища.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Для воспитанников экскурсия продолжилась посещением музейной экспозиции об истории кубанского парламентаризма, открытой к 30-летию ЗСК, где кадеты президентского училища смогли ознакомиться с копиями и оригиналами исторических документов, различного рода артефактами, фотогалереей, характеризующими динамику становления институтов парламентской демократии на территории края.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В завершение встречи ребята получили сувениры с символикой краевого парламента.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, кадеты


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