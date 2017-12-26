Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме

Директор екатеринбургского ЦПКиО им.Маяковского, депутат ЕГД Роман Шадрин появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу со своими коллегами по думе - депутатами Ильей Лобовым и Константином Киселевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Шадрин достаточно резко высказывался относительно обсуждений в соцсетях его деятельности на этом посту, призывая "не слушать тех, кто пишет".

Судя по всему, в соцсети Роман Шадрин появился недавно: его страничка пока полупустая - без фото, да и количество друзей небольшое. Однако, при этом, он уже успел "включиться" в дискуссию с коллегами по думе. В частности, отреагировал на пост депутата Ильи Лобова о заседании комиссии по местному самоуправлению. Сам пост был сделан Лобовым еще 22 декабря.

"Илья! А кто тебя неправду говорить научил? Ты ведь сначала на меня заяву написал. И даже был вроде удивлен, узнав что я и есть директор парка. А вызывалка-то и впрям еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, приходи в гости, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать", - отреагировал на пост Шадрин (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ Лобов отметил, что приветствует предложение диалога, "несмотря на некоторые выпады". Депутат уточнил, что "любое обсуждение - это возможность продвинуться вперёд", а "обсуждать проблемы нужно открыто и конструктивно".

"На комиссии была попытка реального и конструктивного обсуждения. Готов к диалогу, в том числе в присутствии и других депутатов, и журналистов, и избирателей-жителей. Можно и в парке. Надеюсь, что вы будете держать себя в рамках этики и обойдетесь без оскорблений, как и должен себя вести настоящий офицер", - написал народный избранник.

К беседе также "подключился" депутат Константин Киселев. Он отметил, что поддерживает позицию Ильи Лобова, а также, что готов присутствовать и "конструктивно участвовать в дискуссии".

"Надеюсь, что обойдется без ругани, демонстративного ухода и криков, ибо все это не вяжется ни с этикой, ни с желанием что-то менять в лучшую сторону", - добавил депутат.

Ответ же народный избранник получил в привычной манере директора парка: "Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленый!"

"А ты двуличный - Константин!" - добавил Шадрин.

Напомним, парк имени Маяковского оказался в центре скандала этой осенью - горожане обратили внимание на деградацию общественного пространства, на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО, и в целом на неудовлетворительную работу директора и депутата гордумы Романа Шадрина. Шадрин, в свою очередь, утверждает, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.

Екатеринбуржцы организовали сбор подписей под петицией за отставку директора ЦПКиО: за несколько дней ее подписали 3,6 тыс. человек.

Недавно ситуацию в ЦПКиО прокомментировал член СовФеда, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. По словам сенатора, сегодняшнее состояние парка - "производная денег", однако, по его мнению, нельзя сказать, что парк застрял в прошлом.

"Я бы на сегодня искал инвестора, который бы на условиях ГЧП смог вложить туда деньги, - так, как пошли в Москве", - поделился мнением Аркадий Чернецкий.

Недавно концепцию развития ЦПКиО обсудили в гордуме Екатеринбурга. При этом, с докладом выступил не директор парка, депутат Роман Шадрин, а начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская. Ее выступление было крайне эмоциональным и сводилось к тому, что основная проблема парка - в статусе земли. Это, по мнению чиновницы, и мешает развитию ЦПКиО. Кандидатура директора парка, по ее словам, ее полностью устраивает. При этом, Ярошевская все-таки признала, что эстетика новых архитектурных решений в парке "несколько корявенькая".

Добавим, что сам Роман Шадрин в какой-то момент зал заседаний думы покинул, хлопнув дверью. А депутаты предложили внести изменения в устав, обязав руководство парка согласовывать с администрацией установку новых архитектурных решений. Ярошевская пообещала этим заняться.

А депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал областные власти "показать МУПу на выход", а взамен создать для управления парком унитарное предприятие. Он также одобрил то, что региональные власти не передали городским землю. По мнению народного избранника, если бы это произошло, "остались бы уже давно от парка "рожки на ножки".