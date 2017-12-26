Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме

в этот день
26.12.17
11:42
В Екб.13:42
Политолог: Пост полпреда президента в ЦФО для Гордеева - это "сдвиг по горизонтали"
В Екатеринбурге охрана Ново-Тихвинского монастыря напала на московских журналистов
"Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
Главное
Британский корабль проследил за российским фрегатом "Адмирал Горшков"

Тема дня
В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 10


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Следствие рассматривает три возможных версии крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту НАО: есть погибшие
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1462

Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

герой России Роман Шадрин (2012) | Фото: Накануне.RU

Директор екатеринбургского ЦПКиО им.Маяковского, депутат ЕГД Роман Шадрин появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу со своими коллегами по думе - депутатами Ильей Лобовым и Константином Киселевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Шадрин достаточно резко высказывался относительно обсуждений в соцсетях его деятельности на этом посту, призывая "не слушать тех, кто пишет".

Судя по всему, в соцсети Роман Шадрин появился недавно: его страничка пока полупустая - без фото, да и количество друзей небольшое. Однако, при этом, он уже успел "включиться" в дискуссию с коллегами по думе. В частности, отреагировал на пост депутата Ильи Лобова о заседании комиссии по местному самоуправлению. Сам пост был сделан Лобовым еще 22 декабря.

"Илья! А кто тебя неправду говорить научил? Ты ведь сначала на меня заяву написал. И даже был вроде удивлен, узнав что я и есть директор парка. А вызывалка-то и впрям еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, приходи в гости, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать", - отреагировал на пост Шадрин (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ Лобов отметил, что приветствует предложение диалога, "несмотря на некоторые выпады". Депутат уточнил, что "любое обсуждение - это возможность продвинуться вперёд", а "обсуждать проблемы нужно открыто и конструктивно".

"На комиссии была попытка реального и конструктивного обсуждения. Готов к диалогу, в том числе в присутствии и других депутатов, и журналистов, и избирателей-жителей. Можно и в парке. Надеюсь, что вы будете держать себя в рамках этики и обойдетесь без оскорблений, как и должен себя вести настоящий офицер", - написал народный избранник.

К беседе также "подключился" депутат Константин Киселев. Он отметил, что поддерживает позицию Ильи Лобова, а также, что готов присутствовать и "конструктивно участвовать в дискуссии".

"Надеюсь, что обойдется без ругани, демонстративного ухода и криков, ибо все это не вяжется ни с этикой, ни с желанием что-то менять в лучшую сторону", - добавил депутат.

Ответ же народный избранник получил в привычной манере директора парка: "Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленый!"

"А ты двуличный - Константин!" - добавил Шадрин.

Напомним, парк имени Маяковского оказался в центре скандала этой осенью - горожане обратили внимание на деградацию общественного пространства, на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО, и в целом на неудовлетворительную работу директора и депутата гордумы Романа Шадрина. Шадрин, в свою очередь, утверждает, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.

Екатеринбуржцы организовали сбор подписей под петицией за отставку директора ЦПКиО: за несколько дней ее подписали 3,6 тыс. человек.

Недавно ситуацию в ЦПКиО прокомментировал член СовФеда, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. По словам сенатора, сегодняшнее состояние парка - "производная денег", однако, по его мнению, нельзя сказать, что парк застрял в прошлом.

"Я бы на сегодня искал инвестора, который бы на условиях ГЧП смог вложить туда деньги, - так, как пошли в Москве", - поделился мнением Аркадий Чернецкий.

Недавно концепцию развития ЦПКиО обсудили в гордуме Екатеринбурга. При этом, с докладом выступил не директор парка, депутат Роман Шадрин, а начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская. Ее выступление было крайне эмоциональным и сводилось к тому, что основная проблема парка - в статусе земли. Это, по мнению чиновницы, и мешает развитию ЦПКиО. Кандидатура директора парка, по ее словам, ее полностью устраивает. При этом, Ярошевская все-таки признала, что эстетика новых архитектурных решений в парке "несколько корявенькая".

Добавим, что сам Роман Шадрин в какой-то момент зал заседаний думы покинул, хлопнув дверью. А депутаты предложили внести изменения в устав, обязав руководство парка согласовывать с администрацией установку новых архитектурных решений. Ярошевская пообещала этим заняться.

А депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал областные власти "показать МУПу на выход", а взамен создать для управления парком унитарное предприятие. Он также одобрил то, что региональные власти не передали городским землю. По мнению народного избранника, если бы это произошло, "остались бы уже давно от парка "рожки на ножки".

Другие новости по темам: Роман Шадрин, ЦПКиО, парк, Facebook
26.12.2017 09:33 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:33 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.12.2017 07:50 Мск
Депутат Госдумы в ситуации с ЦПКиО и статусом земли призвал губернатора "показать МУПу на выход": "Нет "за душой" администрации успешных проектов"

Ранее 20.12.2017 14:40 Мск
"Некритично, но несколько корявенько": депутаты собрались обсудить будущее ЦПКиО Екатеринбурга и ничего не решили

Ранее 18.12.2017 14:20 Мск
"Сегодняшнее состояние парка Маяковского - производная денег", - Чернецкий о ЦПКиО

Ранее 15.12.2017 08:05 Мск
Директор екатеринбургского ЦПКиО побывал на приёме у Путина

Ранее 24.11.2017 07:57 Мск
Мэрия Екатеринбурга планирует обновить аттракционы в ЦПКиО к 2020 году

Ранее 23.11.2017 15:57 Мск
Депутат гордумы Екатеринбурга просит Евгения Куйвашева решить "наболевший вопрос" с ЦПКиО

Ранее 14.11.2017 10:03 Мск
ЦПКиО Екатеринбурга обсудили в Заксобрании: "Парк в удручающем состоянии..."

Ранее 03.11.2017 12:08 Мск
"Я что могу посоветовать – не ходите в парк", – директор екатеринбургского ЦПКиО

Ранее 27.10.2017 08:20 Мск
"Лезет не в своё дело" и "будет об этом жалеть": автору петиции за отставку директора ЦПКиО поступают угрозы

Ранее 26.10.2017 14:35 Мск
В Екатеринбурге начали сбор подписей за отставку директора ЦПКиО

Ранее 16.10.2017 15:59 Мск
Администрация ЦПКиО "отменила" запрет на фото- и видеосъемку

Ранее 16.10.2017 13:49 Мск
Родители связали запрет на фотографирование в ЦПКиО Екатеринбурга со "страшными фигурами"

Ранее 16.10.2017 08:55 Мск
Прокуратура выясняет, почему в ЦПКиО Екатеринбурга посетителям запретили снимать фото и видео








Добавить комментарий:

Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+