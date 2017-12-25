Губернатор Воронежской области ушел в отставку: врио главы региона назначен Александр Гусев

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Гусевым. Глава государства сообщил ему о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, прежний глава региона Алексей Гордеев ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин ее принял. Также президент назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.

В свою очередь, Алексей Гордеев назначен полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ уже подписан президентом.

Владимир Путин и Александр Гусев