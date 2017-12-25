Губернатор Воронежской области ушел в отставку: врио главы региона назначен Александр Гусев

в этот день
25.12.17
23:36
В Екб.01:36
Какой у России образ будущего? Новый МЭФ обсудит "запрещенную" в стране тему
"Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
В "торговом центре Ельцина" появился салон красоты с баней
Главное
Водитель автобуса, съехавшего в подземку, рассказал свою версию

Тема дня
В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Следствие рассматривает три возможных версии крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту НАО: есть погибшие
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Всероссийская стачка дальнобойщиков: в Екатеринбурге активистов лишили флагов, в Санкт-Петербурге и Оренбурге – свободы
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1428



Новости
25.12.2017 14:19 Мск (16:19 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Губернатор Воронежской области ушел в отставку: врио главы региона назначен Александр Гусев
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин Александр Гусев (2017) | Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Гусевым. Глава государства сообщил ему о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, прежний глава региона Алексей Гордеев ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин ее принял. Также президент назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.

В свою очередь, Алексей Гордеев назначен полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ уже подписан президентом.

Владимир Путин Александр Гусев(2017)|Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин и Александр Гусев



Развитие сюжета: Ранее 25.12.2017 16:23 Мск
Политолог: Пост полпреда президента в ЦФО для Гордеева - это "сдвиг по горизонтали"

Ранее 25.12.2017 15:40 Мск
Политолог: Гордеев на посту полпреда президента в ЦФО будет фактически ответственным за результаты выборов главы государства в округе

Другие новости по темам: Гордеев, Гусев, отставка, губернатор
25.12.2017 14:19 Мск | Воронеж | информационная служба Накануне.RU
16:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.12.2017 13:55 Мск
Губернатор Воронежской области не комментирует слухи о своем назначении полпредом в ЦФО

Ранее 13.12.2017 11:24 Мск
Полпреда Цуканова назначат помощником президента








Добавить комментарий:

Губернатор Воронежской области ушел в отставку: врио главы региона назначен Александр Гусев
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+