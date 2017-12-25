Политолог: Гордеев на посту полпреда президента в ЦФО будет фактически ответственным за результаты выборов главы государства в округе

Назначение бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полпредом президента в Центральном федеральном округе можно рассматривать как повышение и позитивную оценку его административных способностей. Такое мнение в комментарии Накануне.RU выразил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

"В любом случае в нынешнем контексте это повышение. Должность полпреда оказалась вакантной после перевода Полтавченко на северо-запад. Сегодня Гордеев фактически назначен ответственным за результаты выборов по Центральному федеральному округу. Это будет его основная функция в ближайшие три месяца до 18 марта", - считает политолог.

По его словам, дальнейшие его перспективы будут зависеть от будущего института полпредов президента. "Ходят слухи, что его будут реформировать, и реформа эта будет вписана в общее число реформ системы госуправления в стране. Но пока неизвестно, по каким лекалам она будет осуществляться. Но сегодня назначение Гордеева - это и формальное повышение, потому что с номенклатурной точки зрения он повышен до уровня замглавы администрации президента. И с неформальной, поскольку ясно, какую роль он будет играть в президентской кампании", - выразил мнение Салин.

От исхода выборов президента РФ будет зависеть и перспективы врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, который сегодня был назначен на этот пост. "Посмотрим, как покажет время: какую явку сможет он обеспечить и какой результат голосования. Если все будет нормально, то как и все врио губернатора, будет избран в единый день голосования", - добавил политолог.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Гусевым, на которой сообщил ему о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. В свою очередь, Алексей Гордеев назначен полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ уже подписан президентом.