Политолог: Пост полпреда президента в ЦФО для Гордеева - это "сдвиг по горизонтали"

Выборный аспект в назначении бывшего главы Воронежской области Алексея Гордеева на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе не исключен, но не является определяющим. Такое мнение в комментарии Накануне.RU выразил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Политолог не исключает, что проведение выборов президента РФ в 2018 году стало одной из причин нового назначения Гордеева, однако считает, что в этом процессе "нет жесткой причинно-следственной связи".

"Я не исключаю выборного аспекта его назначения. Но, на мой взгляд, нет причин полагать, что здесь есть жесткая причинно-следственная связь. Он назначен. В его компетенции может входить проведение легитимных, открытых выборов. Но утверждать, что он туда исключительно для выборов направлен, я бы не стал. Он все-таки не электоральный специалист", - прокомментировал Орлов Накануне.RU.

По его мнению, для теперь уже бывшего руководителя Воронежской области новая должность - это "сдвиг по горизонтали". "Он достаточно долго находился на посту губернатора Воронежской области, зарекомендовал себя вполне благоприятно, позитивно. Длительность работы требовала смены места. Думаю, что, как и на посту министра сельского хозяйства, а также главы Воронежской области, на посту полпреда в ЦФО он будет занимать достаточно серьезные и ответственные позиции. Влияние его, на мой взгляд, будет сопоставимо с прежним постом губернатора", - выразил мнение политолог.

Комментируя перспективы назначенного врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, Орлов подчеркнул, что чиновник "дипломатически схож" с Дмитрием Азаровым (врио губернатора Самарской области), хотя и менее известен. "Гусев также был мэром города. У него есть накопленный потенциал доверия граждан… Но ему надо усиливать известность", - добавил гендиректор АПЭК.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сегодня президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Гусевым, на которой сообщил ему о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. В свою очередь, Алексей Гордеев назначен полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ уже подписан президентом.