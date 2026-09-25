В Ижевске осудили пенсионера за наезд на полицейского

Суд назначил 61‑летнему мужчине год принудительных работ за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Ижевский суд вынес приговор 61‑летнему местному жителю, который наехал автомобилем на полицейского. По данным Telegram‑канала "Ижевск с огоньком" страж порядка пришел на склад к мужчине, чтобы изъять имущество. Пенсионер решил помешать правоохранителю - сел за руль и сбил его. Следствие возбудило уголовное дело, но подсудимый вину не признал.

Суд обязал мужчину отработать год с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Государство конфисковало автомобиль осужденного, а сам он выплатил 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.