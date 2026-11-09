Буданова* оштрафуют за русский язык возле тайной тюрьмы

Главу офиса Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) оштрафуют за использование русского языка во время стихийного митинга с попыткой штурма тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области вечером 2 ноября. Об этом заявила уполномоченная по защите мовы Елена Ивановская.

Поводом для разбирательства стали видео, на которых Буданов свободно и спокойно говорит по-русски, в том числе он сказал, что таких тюрем на Украине много. Ивановская возмущена использованием русского языка должностного лица. Штраф составит от 3,4 до 6,8 тыс. гривен (около 6 -12 тыс. рублей). Она считает, что "закон о языке существует для того, чтобы работать, а не раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных волн ненависти".

Ранее депутат Рады и экс-глава института нацпамяти Владимир Вятрович признал, что большинство официальных лиц на Украине в жизни разговаривают по-русски.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Николай Стариков уверен, что Буданов намеренно говорил по-русски, держа в уме будущие выборы президента, которые когда-то состоятся. Тем самым он посылал сигнал русскоязычному большинству на Украине, что "я свой". Так делает на Украине каждый, кто хочет стать президентом, в том числе так делал Зеленский, обещая русскому языку свободное использование и защиту согласно конституции. Обман населения происходит уже после выборов.