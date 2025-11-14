14 Ноября 2025
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Вятрович признал: депутаты Рады в жизни говорят по-русски

Большинство депутатов Рады в жизни разговаривают на русском языке. Это с сожалением констатировал депутат украинского парламента Владимир Вятрович, который ранее был директором украинского Института нацпамяти и показал себя одержимым русофобом.
Он опечален: во время заседаний Рады и на других официальных мероприятиях депутаты говорят на мове, но как только появляется возможность говорить свободно, они тут же переходят на русский язык. В том числе это показали записи разговоров по делу "кошелька Зеленского" Тимура Миндича. Все обнародованные разговоры велись на русском языке. А ведь Миндич – очень близкий к Зеленскому человек. По-русски говорит на пленках и "Профессор" - нынешний министр юстиции Герман Галущенко. В переписках между собой депутаты также используют русский.

Недавно Рада после окрика из ЕС сняла с рассмотрения законопроект о лишении права русского языка на защиту государства в рамках Европейской хартии языков. А на днях неожиданно было сообщено, что госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести инициировала принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств. Он пока не внесен в Раду, но разослан ведомствам на согласование. Вероятно, это требование ЕС в рамках движения Украины к европейским стандартам. Новость вызвала недовольство "свидомых" украинцев, но заметного скандала не произошло, что может свидетельствовать о существенном изменении настроений населения на Украине.

В Киеве также признают: люди все чаще и все более открыто используют русский язык. Это был вынужден признать замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко. Он сказал, что украинизация в Киеве оказалась ситуативной и недолговечной — люди вернулись к родному для большинства киевлян русскому языку, который уже не воспринимается как враждебный, как это было в 2022-2023 гг., и к которому относятся спокойно.

Даже украинские официальные лица называют убийственные для идеологов украинизации цифры. На днях Сиротенко сообщил, что по его данным в Киеве 24% учителей на уроках и 40% на перерывах говорят на русском языке, хотя это запрещено. Это в полтора раза больше, чем по Украине в целом. А вот по опросу киевских учеников на уроках на русском общаются 66% опрошенных, на перерывах – 82%! То есть подавляющее большинство. Это тоже в полтора раза больше, чем по Украине в целом. То есть украинизация Киева закончилась ничем.

"Молодое поколение использует русский язык даже чаще, чем их родители", – признал Сиротенко.

Показательным стало признание самого языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской в том, что ее дочь вела соцсети на русском, так как на мове ее читать никто не будет.


