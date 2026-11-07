Скончалась актриса Лидия Федосеева-Шукшина

На 89-ом году жизни умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом ее дочь Мария Шукшина сообщила в Telegram-канале.

"Умерла моя мама, раба Божия Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!" - написала Мария Шукшина, сопроводив пост фотографиями из семейного архива.

Интерфакс со ссылкой на дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу сообщает, что артистку планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, а прощание решено провести в Кунцевском зале.

В октябре СМИ сообщали о госпитализации Федосеевой-Шукшиной из-за проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина появилась на свет 25 сентября 1938 года в Санкт-Петербурге (тогда ещё Ленинграде). После школы она продолжила образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии в столице.

Дебютом актрисы в кинематографе стало её участие в фильме "Сверстницы" (1959), который снял режиссер Василий Ордынский. Она исполнила роль Тани.

В кинокартине своего супруга Василия Шукшина под названием "Печки-лавочки" (1972), актриса исполнила роль жены колхозного тракториста Нюры Расторгуевой. После этого она получила главную роль в драме Шукшина "Калина красная" (1973), где сыграла Любу Байкалову.

Лидия Федосеева-Шукшина снялась в фильмах "Они сражались за Родину" (1975), "Трын-трава" и "12 стульев" (1976), "Позови меня в даль светлую" (1977), "Вам и не снилось..." (1980), "Юность Петра" (1980) и "Демидовы" (1983), "Мёртвые души" (1984), "Крейцерова соната" (1987), "Виват, гардемарины!" (1991), телесериалаах "Петербургские тайны" и "Развязка Петербургских тайн". Среди поздних телевизионных работ Федосеевой-Шукшиной - роль в мини-сериалах "Женить миллионера!" (2010), "Линия Марты" (2014), съемки в британском криминальном сериале "Макмафия" (2018) и другие.