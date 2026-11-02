В Тюменской области мошенники украли 31 миллион рублей у доверчивых граждан

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 58 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 31 млн рублей. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Наибольшая сумма ущерба составила 12 млн рублей. Неизвестный позвонил тюменке, представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств ввёл её в заблуждение. Женщина передала наличными курьеру 12 млн рублей.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества.

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