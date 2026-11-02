Из-за крупного сбоя у хостинг-провайдера Beget в Рунете массово не открываются сайты

Крупный сбой в работе хостинг-провайдера Beget произошел в России, сообщается в Telegram-канале компании.

"На данный момент наша команда ведет восстановительные работы и детальное расследование инцидента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах.

"Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме", - заявили в компании.

Проблемы у провайдера начались около трех часов ночи. Mash пишет, что из-за сбоя почти полмиллиона сайтов Рунета оказались под угрозой отключения, часть ресурсов уже перестала открываться. Beget входит в тройку крупнейших регистраторов доменов .RU и .РФ, на его долю приходится около 13–15% рынка.