В России предотвращён теракт с помощью FPV-очков в зоне СВО

В России предотвращён теракт. Его готовили спецслужбы Украины.

Предполагалось внедрить самодельные взрывные устройства (СВУ) в FPV-очки для управления дронами. Эту оптику планировали направить в зону специальной военной операции бойцам армии России под видом гуманитарной помощи.

После получения от волонтёра двух FPV-очков российский военнослужащий в Волгоградской области, следуя инструкциям органов военной контрразведки, обратился в ФСБ России для проверки устройств. Специалисты-взрывотехники установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения внедрили в FPV-очки самодельные взрывное устройства. В различных регионах России изъяли партию аналогичных СВУ, закамуфлированных под FPV-очки, отправленных "Почтой России".

Сотрудники спецслужб Украины прикинулись "патриотами России" и вышли на связь с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов. Иностранные собеседники вели себя скрытно, не сообщали свои данные, номера телефонов, сведения о местах работы, отказывались переходить для телефонной связи в мессенджер "Макс" и требовали видео со словами благодарности от российских бойцов.

По замыслу противника, потом волонтёры должны были направить FPV-очки с СВУ в армейские подразделения для операторов БПЛА, непосредственно участвующих в боевых действиях против ВСУ. Детонация должна была произойти при включении очков. Тот, на ком они были бы в момент взрыва, сразу же погиб бы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса России. Причастных к отправке СВУ ищут, сообщает центр общественных связей ФСБ России.