Глава свердловского Народного фронта заявил, что на него совершили нападение

Глава исполкома Народного фронта Свердловской области Вадим Савин заявил, что на него напали.

Как сообщил Савин на своей странице в соцсети, его избили и забрали телефон.

"Прошу вас не отвечать на звонки и сообщения, поступающие с моего номера и из моих аккаунтов. Сейчас выясняю, кто стоит за произошедшим и с чем это связано. Не исключаю, что нападение может быть связано с моей профессиональной деятельностью", - заявил глава свердловского Народного фронта.

Каких-либо подробностей инцидента Вадим Савин не привел. Накануне.RU обратилось за комментарием в управление МВД по Екатеринбургу. В ведомстве сообщили, что данная информация зарегистрирована в отделе полиции №5, в настоящее время по ней проводится проверка.